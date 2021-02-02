أخبار عاجلة

شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية -
الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
معتمرون: التدابير الاحترازية في الحرم تعكس اهتمام المملكة بسلامة القاصدين والزوّار -
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قائمة طويلة.. صيدلانية أمريكية تكشف أعراضًا غير متوقعة لنقص فيتامين D

Print
قائمة طويلة.. صيدلانية أمريكية تكشف أعراضًا غير متوقعة لنقص فيتامين D قائمة طويلة.. صيدلانية أمريكية تكشف أعراضًا غير متوقعة لنقص فيتامين D
تسهم في التشخيص الصحيح لدى الأطباء وسرعة العلاج والوصفات السليمة

قائمة طويلة.. صيدلانية أمريكية تكشف أعراضًا غير متوقعة لنقص فيتامين D

نشرت صيدلانية أمريكية، قائمة بأعراض غير متوقعة عن نقص مستوى فيتامين D في الجسم.

ووفقًا لما أوردته الصيدلانية سوزي كوهين على موقعها الشخصي؛ فإن هذه الأعراض تتمثل في: حب الشباب، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع مستوى ضغط الدم، والميل للبكاء، والقولون العصبي، وانتفاخ البطن، والتهاب القرنية والملتحمة الجاف، وآلام في الجسم، وضعف العضلات، وضعف الوظائف الإدراكية، والاعتلال العصبي، والتنكس البقعي، وتفاقم أمراض المناعة الذاتية، والشخير، والحساسية، والحزاز الأحمر المسطح.

ووفقًا لـ" اليوم" دعت الصيدلانية، المرضى عند مراجعتهم للطبيب؛ إلى كشف الأعراض التي يعانون منها بصورة مفصلة وواضحة.

وتقول: "يجب أن يعرف الأطباء جميع الأعراض التي يعاني منها المريض بصورة مفصلة؛ لكي يحدد ما إذا كانت مرتبطة فيما بينها؛ لأن هذا يضمن التشخيص والعلاج الصحيح، لأن الطبيب قد يلاحظ ويكتشف وجود نقص في مستوى فيتامين D، وعلى ضوء ذلك ينصح بتعويضه قبل وصف الدواء".

وتضيف كوهين، الأعراض التالية: ارتفاع مستوى السكر في الدم، وكذلك الطفح الجلدي المتكرر، وضعف الانتصاب، ومشكلات في الجهاز البولي وقشرة الرأس، ونوبات الحزن، إلى قائمة أعراض نقص فيتامين D أيضًا.

وتنصح كوهين، لرفع مستوى فيتامين D، بتناول المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين، وكذلك تناول الفيتامينات بعد استشارة الطبيب.فيتامين D

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحاد الأوروبي: العلاقات مع روسيا ليست مرضية ويجب أن تظل قنوات الاتصال مفتوحة

الاتحاد الأوروبي: العلاقات مع روسيا ليست مرضية ويجب أن تظل قنوات الاتصال مفتوحة

النمسا: "نورد ستريم 2" يصب في مصلحة أوروبا وليس روسيا وحدها

النمسا: "نورد ستريم 2" يصب في مصلحة أوروبا وليس روسيا وحدها

مداهمات واعتقالات في روسيا وسط دعوات فريق نافالني لتعليق الاحتجاجات

مداهمات واعتقالات في روسيا وسط دعوات فريق نافالني لتعليق الاحتجاجات

منظمة حقوقية: حملات تفتيش واسعة ضد أنصار نافالني في كل أنحاء روسيا

منظمة حقوقية: حملات تفتيش واسعة ضد أنصار نافالني في كل أنحاء روسيا

شبكة عيون الإخبارية