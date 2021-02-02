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غدًا.. ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل سباقاته الـ16 للموسم الجاري

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يشهد مشاركة 89 جوادًا في خمسة أشواط على مسافة 1600م

غدًا.. ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل سباقاته الـ16 للموسم الجاري

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غدًا الأربعاء، حفل سباقاته السادس عشر لهذا الموسم، والذي سيقام على مساهمة ملاك الخيل بالميدان، للمغفور له بإذن الله "هديسان عشبان الشلاقي".

وعبّر مدير ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، عن شكره وتقديره لكافة مُلّاك الخيل، على هذه اللفتة والبادرة الجميلة منهم تجاه المغفور له هديسان الشلاقي.

من جهة ثانية، يشهد السباق مشاركة 89 جوادًا في خمسة أشواط على مسافة 1600م للفوز بالكؤوس الخمسة والجوائز المالية المخصصة.

وخُصص الشوط الأول للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثاني من الدرجة الأولى حتى الثالثة. فيما خصص الشوط الثالث "مفتوح مواليد 2018"، والشوط الرابع "مفتوح أفراس"، والشوط الخامس "مفتوح الدرجات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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