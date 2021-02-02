داخل "مطار القاهرة".. الداخلية تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ 69

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصبل قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ مواصلة فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.

وقام ضباط وضابطات قسم حقوق الإنسان بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بتوزيع الزهور على المواطنين داخل صالات الوصول والسفر، وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وتوالي أجهزة وزارة الداخلية استكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية.