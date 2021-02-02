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دبلوماسي إماراتي: واثقون من إتمام صفقة "إف-35" مع أمريكا

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دبلوماسي إماراتي: واثقون من إتمام صفقة "إف-35" مع أمريكا دبلوماسي إماراتي: واثقون من إتمام صفقة "إف-35" مع أمريكا

مصراوي Masrawy

12:13 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

وكالات:

قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إنه واثق من إتمام صفقة بيع طائرات إف-35 إلى بلده بعد مراجعة إدارة الرئيس جو بايدن لبعض مبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء للولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

وأبرمت الإمارات في آخر يوم للرئيس السابق دونالد في السلطة اتفاقات لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35 و18 طائرة مسيرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى في صفقة قيمتها 23 مليار دولار.

وقال العتيبة خلال منتدى عبر الإنترنت نظمه معهد واشنطن يوم الاثنين "فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة وستتم (الصفقة)".

ووصف الدبلوماسي الإماراتي المراجعة بأنها "شكلية".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي إن إدارة بايدن قررت وقف تنفيذ بعض مبيعات الأسلحة المرتقبة إلى حلفاء للولايات المتحدة مؤقتا بهدف مراجعتها، وق "رويترز".

وقال العتيبة "ما زال كل شيء يسير في مجراه في الوقت الذي تجري فيه المراجعة. أنا واثق أن الأمر سينتهي في المكان المناسب".

وتابع "إذا كنتم ستصبحون أقل وجودا ومشاركة في الشرق الأوسط، فلا يمكنكم في الوقت نفسه حرمان شركائكم، الذين تتوقعون منهم بذل المزيد، من الأدوات".

وتلقت الإمارات تعهدا بفرصة امتلاك طائرات شبح من طراز إف-35 تصنعها شركة لوكهيد مارتن، في اتفاق ارتبط باتفاق بدء العلاقات مع إسرائيل في أغسطس الماضي الذي تم بوساطة أمريكية.

وفي ديسمبر، رفض مجلس الشيوخ محاولات لوقف الصفقة، التي قال معارضوها إنها تمت على عجل وبدون ضمانات كافية بعدم وصول الطائرات إلى الأيدي الخاطئة أو استخدامها لزيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

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