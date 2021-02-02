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أول اتصال مُعلن بين السلطة الفلسطينية والخارجية الأمريكية منذ سنوات

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أول اتصال مُعلن بين السلطة الفلسطينية والخارجية الأمريكية منذ سنوات أول اتصال مُعلن بين السلطة الفلسطينية والخارجية الأمريكية منذ سنوات

مصراوي Masrawy

12:12 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

واشنطن/رام الله- (بي بي سي):
قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، إن اتصالا هاتفيا جرى بينه وبين مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية هادي عمرو.
وأضاف الشيخ في تغريدة له على موقع تويتر إنه تباحث مع المسؤول الأمريكي في العلاقات الثنائية والوضع السياسي وآخر التطورات الراهنة، مشيرا إلى أن الحديث كان إيجابيا، وتم الاتفاق على استمرار التواصل.
يشار إلى أن المكالمة الهاتفية تعتبر أول اتصال مُعلن بين رام الله وواشنطن منذ سنوات، حيث شهدت فترة رئاسة دونالد توترا في العلاقات بين واشنطن ورام الله.

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مصراوي Masrawy

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