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الخارجيّة الفلسطينيّة تطالب المنظّمات الحقوقيّة بتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي

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الخارجيّة الفلسطينيّة تطالب المنظّمات الحقوقيّة بتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي الخارجيّة الفلسطينيّة تطالب المنظّمات الحقوقيّة بتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي

مصراوي Masrawy

12:11 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

رام الله - أ ش أ

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني؛ تمهيدا لرفعها إلى الجنائية الدولية والمحاكم المختصة، وصولا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأوضحت الخارجية - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن قوات الاحتلال أقدمت على إعدام الشاب محمد عمرو جنوب بيت لحم، لافتة إلى أن مقطع الفيديو الذي نشره لتوثيق عملية الإعدام يظهر بوضوح أن الشاب لم يشكل خطرا على حياة جنود الاحتلال، وتم إطلاق النار عليه بهدف قتله، وتُركَ ملقى على الأرض وهو ينزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول للمكان، ما أدى إلى استشهاده.

وحمّلت الوزارةُ حكومةَ الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، محذرة من مغبة التعامل معها كأمور مألوفة وتتكرر باستمرار، ويتم التعامل معها من باب الإحصائيات والأرقام بعيدا عن حجم المعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها.

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