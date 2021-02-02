أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد: موجة عدم استقرار الطقس تبدأ غدا (بيان رسمي)

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة في بيان عاجل، اليوم، إن حالة عدم الاستقرار تبدأ من السواحل الشمالية الغربية وسيناء، وتمتد خلال هذه الفترة إلى باقي أنحاء البلاد.

وأضافت الهيئة أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة عدم الاستقرار تتسبب في اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والأحمر، ويصل ارتفاع الأمواج من مترين وحتى ثلاثة أمتار ونصف.

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