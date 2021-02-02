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بالصور.. تغريم 50 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات بالشرقية

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بالصور.. تغريم 50 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات بالشرقية بالصور.. تغريم 50 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:53 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تغريم 50 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، ومصادرة 40 "شيشة"؛ ضمن الحملات اليومية لمجابهة المستجد.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم الثلاثاء، مصادرة 20 شيشة من كافيتريا مخالفة بطريق القنايات وتغريم صاحبها 4 آلاف جنيه، لمخالفة توقيتات الغلق.

وجرى تغريم 30 مواطنًا في سوق خضار وفاكهة بناحية شارع الزراعة؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية، فضلًا عن تشميع مركز تجميل بمنطقة الغشام لإدارته بدون ترخيص، وغلق وتشميع مقهى بقرية الطيبة ومصادرة 6 شيش، وكذا تغريم 10 مواطنين بمقهى آخر، بدون كمامات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما جرت مصادرة 14 شيشة من 4 كافتريات ومقاهي بأبو حماد، وتغريم 10 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، وذلك في حملات تفتيشية على سائقي سيارات الأجرة والتكاتك.

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