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الخطاب الديني وتفنيد أباطيل المتطرفين.. وزير الأوقاف يستعرض ملفات وزارته أمام "النواب"

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الخطاب الديني وتفنيد أباطيل المتطرفين.. وزير الأوقاف يستعرض ملفات وزارته أمام "النواب" الخطاب الديني وتفنيد أباطيل المتطرفين.. وزير الأوقاف يستعرض ملفات وزارته أمام "النواب"

مصراوي Masrawy

11:53 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن وزارته قامت بجهود لتطوير الخطاب الديني ومواجهة التطرف.

وأضاف "جمعة"، خلال إلقاء بيان وزارته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: "سعينا لاستعادة المساجد من مختطفيها وتصويب مسار الخطاب الديني وتبني الفكر الوسطي المستنير وتفعيل مبدأ التعددية وقبول الآخر، والمواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، وتفنيد أباطيل المتطرفين كانت في مقدمة أولويات الوزارة".

وتابع وزير الأوقاف بأن الوزارة قامت بتنقية كتب التراث، وكانت ضمن الأولوية في التأليف والترجمة.

ونوه جمعة بأنه صدر ما يزيد على 180 مؤلفًا وترجمة 100 خطبة في قضايا الساعة؛ لمواجهة الهجرة غير الشرعية، معقبًا: "حرمة الدول كحرمة البيوت، ولا يجوز الدخول دون إذن سلطات الدولة".

واستطرد وزير الأوقاف: "وبذلت الوزارة دورًا لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية".

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