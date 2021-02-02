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تركياعن تعهد كوسوفو بفتح سفارة بالقدس: انتهاك للقوانين الدولية

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تركياعن تعهد كوسوفو بفتح سفارة بالقدس: انتهاك للقوانين الدولية تركياعن تعهد كوسوفو بفتح سفارة بالقدس: انتهاك للقوانين الدولية

مصراوي Masrawy

11:45 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

أنقرة- (د ب أ):

قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي إن تعهد كوسوفو بفتح سفارة في مدينة القدس المحتلة "انتهاك للقوانين الدولية".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية قوله "إن هذا التعهد يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة وللقوانين الدولية".

ولفت إلى أن هذا القرار لن يخدم القضية الفلسطينية، وسيلحق الضرر بـ"حل الدولتين".

ووقعت إسرائيل وكوسوفو أمس الاثنين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية. وجرت مراسم التوقيع، في حفل رسمي افتراضي، بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي ونظيرته الكوسوفية ميليزا هاراديناي. وأصبحت كوسوفو أول دولة يمثل فيها المسلمون الأغلبية تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلن أشكينازي أنه وافق على طلب رسمي من كوسوفو لفتح سفارة في القدس.

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