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"عبارات مُسيئة وصور فتيات".. ضبط سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

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"عبارات مُسيئة وصور فتيات".. ضبط سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت "عبارات مُسيئة وصور فتيات".. ضبط سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

مصراوي Masrawy

11:49 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الآداب في الإسكندرية، سيدة تستغل وسائل التواصل الاجتماعي، في ترويج أعمال غير أخلاقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على الإنترنت، تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تُبدي من خلالها المعلنة استعدادها لأعمال غير أخلاقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية؛ حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت باعتيادها استغلال الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت في أعمال غير أخلاقية مقابل مبالغ مالية، وأضافت بانشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما أمكن ضبط هاتف محمول خاصة بالمتهمة يحتوي على الرسائل، والمحادثات الدالة على نشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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