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"ألعاب منافية للآداب".. ضبط شخص يروج لمنتجات محظور تداولها عبر "فيس بوك"

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"ألعاب منافية للآداب".. ضبط شخص يروج لمنتجات محظور تداولها عبر "فيس بوك" "ألعاب منافية للآداب".. ضبط شخص يروج لمنتجات محظور تداولها عبر "فيس بوك"

مصراوي Masrawy

11:42 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بترويج بعض الأدوات والألعاب الصناعية والمنافية للآداب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحوي العديد من الصور لمنتجات بعض الأدوات والألعاب الصناعية والمنافية للآداب، ووجود بعض العبارات التي يبدى من خلالها المعلن استعداده لبيع تلك المنتجات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالأدوات الصناعية المنافية للآداب والمهربة والمحظور تداولها داخل البلاد، وبعض الأدوات التي تستخدم في ممارسة الفجور لراغبيها عن طريق الموقع المشار إليه مقابل مبالغ مالية.

وأضاف بأنه من قام بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض.. كما أمكن ضبط هاتفان محمول خاص بالمتهم "يحتويان على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – 4 قطع من الأدوات الصناعية المنافية للآداب).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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