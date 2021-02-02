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بالصور.. تدريب العاملين بديوان محافظة جنوب سيناء على "مايكروسوفت أوفيس"

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بالصور.. تدريب العاملين بديوان محافظة جنوب سيناء على "مايكروسوفت أوفيس" بالصور.. تدريب العاملين بديوان محافظة جنوب سيناء على "مايكروسوفت أوفيس"

مصراوي Masrawy

11:31 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الأول لانطلاق الدورة التدريبية لبرامج " مايكروسوفت أوفيس"، داخل قاعات التدريب بمركز دعم المرأة بمدينة طور سيناء، لتدريب السيدات والفتيات من العاملين بديوان عام المحافظة على أساسيات الحاسب الآلي.

وتنظم الدورة التدريبية وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام جنوب سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور 14 متدربة، ومن المقرر أن تستمر 4 أيام.

وشهد اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، فعاليات انطلاق الدورة التدريبية، وأشاد بدور وحدة تكافؤ الفرص لحرصها على التنمية المهنية للعاملين في الديوان والعام، ودورها البارز تجاه المرأة السيناوية.

وأوضح السكرتير المساعد، أن الدورات التي تنظمها وحدة تكافؤ الفرص مجانية، بهدف رفع أداء العاملين بالديوان العام، ويجري خلال الدورة الحالية التدريب على أساسيات الحاسب الآلي وبداية لبرنامج الـ"word" و الــ""office ، وإنشاء وتحرير المستندات على "word".

وأشار اللواء مجدي الوصيف، إلى أنه سيجري إطلاق دورة تدريبية أخري خلال الفترة من 7 حتى 10 فبراير الجاري ، وتستهدف عدد 14 آخرين من العاملين بالديوان العام.

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