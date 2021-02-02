لن يتجاوزنا إلا ببصمة سيول هادرة.. "خريطة الإرهاصات الجوية" يرسمها "الجهني"

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فيما دعت "المدني" إلى أخذ الحذر بمناطق عدة وتوخي الحيطة من المخاطر المحتملة

كشف الباحث في الظواهر المناخية وعضو لجنة تسميات الدكتور زياد الجهني، عن إرهاصات الحالة الجوية التي تبدأ اليوم، لافتاً إلى أن الفرص واردة على منطقة المدينة المنوّرة، خاصة مرتفعاتها الغربية.

وأضاف "الجهني"، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أنه ابتداءً من غد الأربعاء تتحسن الفرص أكثر على أقصى الشمال معلنة البداية الفعلية للمنخفض الجوي وذروته يومَي الخميس والجمعة على تبوك والجوف وكامل الساحل الغربي وحائل والقصيم .

وتابع: "منخفض ناضج ونادر لن يتجاوزنا دون أن يترك بصمة بسيول هادرة وأودية جارية، والأنظار تتجه لمنطقة #تبوك #المدينة #مكة #حائل مساء الخميس ونهار الجمعة.

وكانت قد دعت المديرية العامة للدفاع المدني للحيطة والحذر وذلك وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/24هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر من جرائها مناطق (الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الباحة وعسير وجازان) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.حالة الطقس الأرصاد أمطار