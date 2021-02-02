الطائف.. جولات رقابية مكثفة على الأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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ركّزت الفِرَق الميدانية على التوعية وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية

كثّفت أمانة الطائف جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية، وذات العلاقة بالمستهلك؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وركزت الفِرَق الميدانية على التوعية بضرورة التقيد بالإجراءات وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار، إلى جانب توفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم على المداخل والمخارج، بمشاركة 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية في الحملات الميدانية، إضافة إلى جولات مخصصة للإدارات الإشرافية.

وطبّقت الفِرَق الرقابية لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة التي لم توفر وسائل الوقاية من انتشار العدوى، أو تهاونت في تطبيقها؛ حيث غطت الجولات الرقابية العديد من الأسواق والمراكز التجارية خلال الأسبوع الأول من الحملة.

وأوضحت أمانة الطائف أن الدور الرقابي الذي تقوم به البلديات الفرعية، يُعزز من الوقاية من انتقال العدوى، ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث حددت أمانة الطائف العديد من البرامج الجاري تنفيذها والمخصصة للمكافحة العدوى، شملت برامج للنظافة والإصحاح البيئي، والتعقيم، وتطبيق الاحترازات بشكل تام.أمانة الطائف