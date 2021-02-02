محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب التقلبات الجوية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءًا من غدًا الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة.

وأشار "الفقي" إلى تفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير مخرات السيول، وتشكيل فِرق عمل للتدخل السريع.