يبدأ الأحد المقبل.. تعرف على شروط اشتراك "الأوكازيون" الشتوي في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، شروط اشتراك المحال التجارية بالتصفيات الموسمية الأولى لعام 2021 "الأوكازيون الشتوي".

وأشار " ثابت"، خلال اجتماعه بقيادات المديرية، إلى أن "الأوكازيون" يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 7 فبراير ويستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين فقط.

وأكد أنه يتوجب على أصحاب المحال التجارية تقديم طلب تصريح الأوكازيون مرفق به فواتير البضائع المراد إجراء التخفيضات أو التصفيات عليها، وصورة من الرقم القومي لصاحب المحل التجاري أو المدير المسئول، ورخصة المحل ودمغة بقيمة جنيه واحد، بالإضافة إلى كشف بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد إجراء الأوكازيون عليها موضحًا به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم.