قناة مفتوحة لمباراة الأهلي والدحيل.. والطيب معلقًا (ننشر القنوات الناقلة)

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي :

قالت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، إنها ستبث مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء يوم الخميس على قناة "بي إن سبورتسhd " المفتوحة.

وأعلنت شبكة القنوات الناقلة رسميًّا للبطولة، في جدولها على موقعها الرسمي، أن المباراة ستُبث أيضًا على قناة "بي إن سبورتس 1hd"، بينما تستعد القناة بجدول حافل هذا اليوم عن البطولة عبر نفس القناة، فمن الساعة الثانية عشرة ظهرًا يبث برنامج الرياضة العام (ما وراء المشاهد.. وائل جمعة وأبو تريكة) عن النادي الأهلي، يعقبه في الواحدة ظهرًا طريق الدحيل إلى كأس العالم للأندية، ثم طريق فريق أولسان هيونداي بطل آسيا، في الواحدة والنصف ظهرًا، تليه فقرة بعنوان "الأهلي.. النجمة التاسعة" عن مشوار الأهلي الإفريقي.

وعقب ذلك يتم بث برنامج "count down" أو (عد تنازلي)، استعدادًا للبطولة، وتعقبه مباراة تيجريس الميكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في افتتاح البطولة، ثم مباراة الأهلي والدحيل.

ومن جانبه، قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إن قنوات الكأس الرياضية ستقوم أيضًا ببث مباراة الأهلي والدحيل؛ حيث تتم إذاعتها عبر قناتَي الكأس المشفرتَين ٣ و٦، كاشفًا عن أنه سيقوم بالتعليق على المباراة على قناة الكأس ٦، ممثلًا للنادي الأهلي المصري.

وأوضح الطيب أن قنوات الكأس أطلقت كذلك برنامج "المجلس"، والذي يُبث بداية من الأربعاء ٣ فبراير الساعة ٩.٣٠ بتوقيت مصر، وسيكون هو (الطيب) ممثلًا لبطل مصر وإفريقيا في البرنامج.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للإعلام، خلال حديثه إلى "مصراوي"، عن أن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية لن يتم بثها على قناة "تايم سبورتس" الأرضية؛ خصوصًا أن الحقوق الحصرية للبطولة لقنوات "بي إن سبورتس" و"الكأس" القطريتَين.