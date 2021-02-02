بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان وزير الأوقاف

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لإستكمال مناقشة بيانات الوزراء حول أداء وزراتهم.

ومن المقرر ان يلقى كل من وزير الأوقاف ووزيرة التجارة والصناعة بيانين عن موقفا وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصور في بعض القطاعات

‏وشهدت جلسات الأحد الماضى إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير البترول عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما شهدت جلسة أمس الإستماع إلى وزيرى المالية والتضامن.

وي‏شهد يوم الأربعاء بمجلس النواب القاء بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس إلقاء بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وشهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما شهد هذا الأسبوع بيانات لـ٨ وزراء.

وفي جميع الأحوال يتم إحالة البيان للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

يشار إلى أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يحرص على مطالبة أعضاء المجلس أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في ضوء مواجهة فيروس كورونا.