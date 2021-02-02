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"هدف" يُودع 300 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص.. دعم شهر يناير

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"هدف" يُودع 300 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص.. دعم شهر يناير "هدف" يُودع 300 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص.. دعم شهر يناير
تدعم أجور 133 ألف موظف وموظفة سعودية يعملون في القطاع الخاص

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 300.2 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج "دعم التوظيف"، تمثل دعم البرنامج خلال شهر يناير لأجور 133 ألف موظف وموظفة سعودية، يعملون في القطاع الخاص.

ويدعم برنامج "دعم التوظيف"، أجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع الوظائف والمهن بجميع منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

ويشمل دعم البرنامج، أجور الموظفين التي تراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في جميع المدن؛ عدا الرياض وجدة والدمام والخُبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، ولعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونياً والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa.هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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