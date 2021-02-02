أخبار عاجلة

الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
معتمرون: التدابير الاحترازية في الحرم تعكس اهتمام المملكة بسلامة القاصدين والزوّار -
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر -
رئيس الوزراء اليمني: ملتزمون بمسار السلام ومليشيا الحوثي لن ترضخ له دون ضغط دولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المنعكسة" الساحرة.. صورة تكشف جمال رمال الربع الخالي وبحيراتها

Print
"المنعكسة" الساحرة.. صورة تكشف جمال رمال الربع الخالي وبحيراتها "المنعكسة" الساحرة.. صورة تكشف جمال رمال الربع الخالي وبحيراتها
التقطها "رحالة الجزيرة العربي".. و"السبيعي" يروي عن الأهداف والنتائج

رسمت صورة التقطها فريق مجموعة رحالة الجزيرة العربي، جمال انعكاس رمال الربع الخالي مع بحيراتها.

وتحدث لـ"سبق" عضو الفريق ورابطة الأفلاج الخضراء فهد السبيعي؛ الذي قام بالتقاط الصورة، قائلاً: "قامت مجموعة رحالة الجزيرة العربية بقيادة وائل الدغفق؛ وفريق مكوّن من 15 عضواً بالتعاون مع بنك البذور يمثله معاذ الخنيني؛ ورابطة الأفلاج الخضراء بالرحلة الثانية لاستزراع الربع الخالي"، مشيراً إلى أنه التقط هذه الصورة من واحة في قلب الرمال "بحيرات أم الحيش".

وأضاف: "كان من أبرز أهداف الرحلة الوقوف على نتائج الرحلة الأولى التي تمّ فيها غرس عديد من الشتلات النباتية في صحراء الربع الخالي، ووجدنا -ولله الحمد- بعض شجيرات الطلح التي قد قام بغرسها عضو رابطة الأفلاج الخضراء راشد الحبشان؛ قبل سنتين حية وفي نمو، فيما تم غرس كثير من شتلات النباتات التي تتحمل العيش في الصحراء، مثل: السدر والطلح والسمر والأراك وغيرها في عديد من الأماكن في الربع الخالي، مثل: أم الحيش وقلمة بيضا اللحي وقلمة عسيكرة وقلمة فاطمة وشبيطة وغيرها، وتم نثر وإلقاء الآلاف من بذور النباتات والأعشاب البرية المتنوعة طوال طريق الرحلة الذي تجاوز الألفي كيلومتر".رمال الربع الخالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية

شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية

أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة

أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة

هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي

هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي

عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون

عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون

شبكة عيون الإخبارية