عبارات مبهمة.. رصد ١٠ آلاف إعلان تبغ مخالف بموقع إلكتروني شهير!

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كشفتها "مكافحة التبغ" وواصلت تحذيراتها للمتاجر وتوعدت الجميع بالأنظمة

: رصدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أكثر من ١٠ آلاف إعلان مخالف في أحد أشهر المواقع الإلكترونية، عن بيع أو تسويق مخالف للتبغ ومشتقاته، باستخدام أسماء وهمية وعبارات تسويقية، وكذلك محاولة التمويه باستخدام عبارات وعناوين مبهمة.

وواصلت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، تحذيراتها للمواقع والمتاجر الإلكترونية والتطبيقات التقنية، من البيع أو التسويق المخالف للتبغ ومشتقاته.

وكانت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، قد قامت خلال الفترة الماضية بضبط عدد من المتاجر الإلكترونية ومواقع البيع الإلكتروني التي تخالف الأنظمة ببيع التبغ مجهول المصدر والتسويق والدعاية وبيع خلطات التبغ الممنوعة.

وأهابت لجنة مكافحة التبغ، بجميع مسؤولي المواقع الإلكترونية والمتاجر التقنية، الحرص والمساهمة على حماية الوطن والمجتمع من هذه الأضرار؛ مؤكدة متابعتها للمخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المواقع التي تقدم إعلانات لبيع التبغ والتسويق بما يخالف الأنظمة واللوائح.الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ