تطعيم المارة في الشوارع بعد توقف ثلاجة "لقاحات كورونا" في سياتل (صور)

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مصراوي Masrawy

وكالات:

في سابقة لم تحدث من قبل، ركض العاملون في مركز تطعيم أمريكي في الشوارع لتطعيم المارة، بعد توقف ثلاجة عن العمل بمركز الخدمات الصحية السويدي في مدينة سياتل.

وأسرع طاقم التمريض وأكثر من 150 متطوعًا إلى توزيع مئات الجرعات من اللقاح في ساعات متأخرة من الليل، قبل انتهاء صلاحيتها، حسبما ذكرت صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية.

وقال رئيس العمليات في المركز السويدي كيفن بروكس، لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الموظفين والمتطوعين كانوا يركضون إلى الطريق قبل أيام ليلًا في الطقس البارد، بحثًا عمن يحقنونهم باللقاح، واصفًا الحدث بالمذهل وقال: "لقد حقنوا شخصًا عبر نافذة السيارة".

بدأ السباق مع الزمن الساعة 9 مساء يوم الجمعة، بعد علم المسؤولين في المركز السويدي بحدوث مشكلة في التبريد وبدء ذوبان جرعات اللقاح، ثم بدأ المركز بالتغريد عبر تويتر الساعة 11 مساء (بالتوقيت المحلي) لحث الناس على القدوم في ساعات متأخرة من الليل، مؤكدًا وجود جرعات يجب إعطاؤها فورًا.

غير أن التغريدات لم تكن كافية لجمع العدد المطلوب من المتطوعين للتطعيم الفوري، فبدأ المتطوعون بالركض في الشارع والحديث مع الناس، وكان التحدي الآخر هو إيجاد الفئات المحددة للتطعيم من كبار السن والعاملين في الصفوف الأولى.

وعندما بدأ التطعيم في الشارع، قالت إحدى المشاركات: "كنت قلقة بعض الشيء من غضب المنتظرين في الصف لأن آخرين ينتهون من تلقي اللقاح قبلهم، لكن رد فعلهم لم يكن كذلك مطلقاً، بل كانوا مبتهجين نوعاً ما"، بحسب "الاندبندنت".

ورأى بعض المراقبين أن نجاح الأطقم الطبية في توفير اللقاح ليلًا في سياتل دليل على أن عملية التطعيم في البلاد يمكن لها أن تسير بشكل أسرع. وغرّد أحد الصحفيين على تويتر: "فكرة: قدموا اللقاحات بهذا المستوى من السرعة طوال الوقت".

وأظهرت الحادثة بداية التحديات التي تواجه التطعيم على نطاق واسع؛ فقد يجد العاملون في مجال الرعاية الصحية الأمريكية أنفسهم أمام جرعات توشك أن تنتهي صلاحيتها، فيهرعون إلى توزيعها بأقصى سرعة، في مقابل أيام أخرى يمكن أن ينقص فيها المخزون لأي سبب أو تتأخر الجرعات عن موعدها المحدد.

تم في نهاية الليلة إنقاذ أكثر من 1600 جرعة من لقاح "مودرنا" المضاد لكوفيد-19". وقامت الصفحة الرسمية للمركز السويدي للتطعيم بشكر الجهد المجتمعي الذي تم لتحقيق ذلك.