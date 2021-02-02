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بركان سيميرو في إندونيسيا ينفث رمادًا ساخنًا

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بركان سيميرو في إندونيسيا ينفث رمادًا ساخنًا بركان سيميرو في إندونيسيا ينفث رمادًا ساخنًا

مصراوي Masrawy

10:45 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

جاكرتا- (د ب ا):

قال مسؤول إندونيسي، الثلاثاء، إن بركان سيميرو في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا نفث رمادا ساخنا ومواد أخرى لمسافة كيلومترين .

وقال واوان هادي سيويو المسؤول بوكالة الحماية المدنية المحلية إنه لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية .

وأضاف" البركان كان يمطر رمادا".

وكان سيميرو قد ثار عدة مرات منذ ديسمبر الماضي، عندما فر المئات من منازلهم لأماكن أكثر أمنا.

ويذكر أن إندونيسيا تقع في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي، التي تعرف بالنشاط الزلزالي، ويوجد لديها 128 بركانا نشطا.

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