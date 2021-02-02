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بايدن: لن أقبل بحزمة اقتصادية تفشل في مواكبة اللحظة

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بايدن: لن أقبل بحزمة اقتصادية تفشل في مواكبة اللحظة بايدن: لن أقبل بحزمة اقتصادية تفشل في مواكبة اللحظة

مصراوي Masrawy

10:40 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

واشنطن- أ ش أ:

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في البيت الأبيض إنه لن يقبل "بحزمة اقتصادية تفشل في مواكبة اللحظة"، معربا عن أمله بأن تتم الموافقة على الحزمة المقررة بـ 1.9 تريليون دولار بموافقة الحزبين في الكونجرس الأمريكي.

ويدعو الجمهوريون في مقترحهم إلى اتفاق الحزبين على وضع عملية توزيع اللقاحات للحد من تفشي جائحة كوفيد-19، وإطلاق عمليات اختبار واسعة للكشف عن الفيروس بتمويل يصل 160 مليار دولار، أي ما يشبه المقترح الذي قدمه بايدن.

لكن المقترحين يختلفان بعد النقطة الأصلية، فالجمهوريون يقترحون توفير شيكات للمواطنين الأمريكيين بقيمة ألف دولار بينما المقترح الأصلي ينص على توفير 1400 دولار، ويعتمد الجمهوريون على جزء من المبلغ الأصلي المخصص لإعادة فتح المدارس.

وأشار بايدن - في بيان نقله البيت الأبيض أوردته قناة الحرة الامريكية اليوم الثلاثاء - إلى أن المقترح الذي قدمه الجمهوريون يتوافق مع الحزمة الأصلية، إلا أنه لم يتطرق إلى العديد من القضايا الملحّة.

وأكد بايدن في البيان أن خطة "إنقاذ الأمريكيين"، المتمثلة في شيكات الدعم، تم وضعها بحرص لمواكبة المخاطر المتمثلة في هذه المرحلة، وأن إجراء أي تغييرات عليها قد يعيق وصول الدعم الضروري والعاجل للأمريكيين.

ولا تزال الولايات المتحدة إلى حد بعيد البلد الأكثر تضرراً في العالم من الوباء، مع أكثر من 23 مليون حالة مؤكدة و388000 حالة وفاة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

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