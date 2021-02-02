محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة بمدينة السنطة- صور

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الحملات الأسبوعية بالتعاون مع الجهات الرقابية لضبط المخالفين وتنفيذ القانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد فجر اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة بمديري مديريات الخدمات والإدارات العامة بديوان عام المحافظة، قبل انطلاق الحملة المكبرة على مدينة السنطة.

بدأت الحملة بتفقد المجزر وعدد من المخابز، والمدارس، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارة التعليمية، ومحطة المياه المرشحة ومصانع الزبيب.