أخبار عاجلة

الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
معتمرون: التدابير الاحترازية في الحرم تعكس اهتمام المملكة بسلامة القاصدين والزوّار -
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر -
رئيس الوزراء اليمني: ملتزمون بمسار السلام ومليشيا الحوثي لن ترضخ له دون ضغط دولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صور "نيزك في فناء مدرسة".. حتى "ناسا" وقعت في الفخ

Print
مدير المدرسة: تلقينا اتصالات من جميع أنحاء العالم

صور

صخرة سوداء كأنها متفحمة ودخان أبيض يتصاعد وشريط من العشب المحترق.. مشهد في فناء مدرسة أثار مزاعم بشأن سقوط نيزك صغير هناك؛ لكن الحقيقة كانت "طريفة".

ووفق ما أظهرته صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ثار حديث عن سقوط نيزك في فناء مدرسة بولاية كوينزلاند شمال شرقي أستراليا.

وبعد انتشار الصور، طلبت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) من إدارة المدرسة تفسيرًا، حتى جاء الخبر اليقين؛ حسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد اتضح أن الحجر الصغير والدخان والعشب المحترق، كان مجرد مهمة من إدارة المدرسة الابتدائية، طلبت فيها من الطلاب محاكاة ما يمكن أن يحدث لو سقط نيزك على الأرض.

وأظهرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي أن النيزك تحرك لمسافة أمتار عدة في فناء المدرسة وهو ينفث دخانًا، مخلفًا حفرة أفقية.

واستحوذت الصور الغريبة على اهتمام الكثيرين من سكان ولاية كوينزلاند، وجذب نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف التعليقات، كما استفسرت الشرطة الأسترالية عما يحدث.

وقال مدير المدرسة مارك ألين: "تلقينا اتصالات عدة من جميع أنحاء العالم تطلب منا تفسيرًا لما جرى، بما في ذلك وكالة (ناسا) التي طلبت منا تقديم تقرير إلى مركز كنيدي للفضاء".

لكن الحقيقة أن الحدث كله جزء من مهمة مدرسية.

وطلبت المدرسة من طلابها التصرف كما لو أن نيزكًا سقط على الأرض؛ بما في ذلك الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق به، وإجراء مقابلات مع "الشهود".

ووصف "ألين" ما جرى بأنه "مثير وممتع للغاية".

صور

نيزك مدرسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية

شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية

أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة

أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة

هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي

هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي

عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون

عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون

شبكة عيون الإخبارية