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استقبال للحالات من أول يوم.. بدء التشغيل التدريجي لـ"صحي شرائع مكة 2"

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جولة تفقدية للوقوف على التجهيز الطبي والإنشائي والإداري لخدمة المراجعين

استقبال للحالات من أول يوم.. بدء التشغيل التدريجي لـ

أعلن التجمع الصحي بمكة المكرمة، عن البدء التدريجي في تشغيل مركز صحي الشرائع 2؛ وذلك ضمن مبادرات التحول المؤسسي ومتابعة لخطط تحسين مراكز الرعاية الصحية وتطويرها بما يتواءم مع رؤية وزارة الصحة 2030؛ للقيام بدورها البنّاء في تقديم رعاية صحية ترقى لتطلعات المواطنين والمقيمين.

وقام المدير التنفيذي للمراكز الصحية في التجمع الصحي الدكتور محمد بن حمزة مليباري، بجولة تفقدية للوقوف على التجهيزات الطبية والإنشائية، والتأكد من كل الترتيبات اللازمة طبيًّا وإداريًّا لاستقبال المراجعين، والذي سيخفف الضغط على المراكز الصحية في نطاقها؛ خاصة مركز صحي الشرائع 7 الذي يُعد واحدًا من أكثر المراكز على مستوى المنطقة استقبالًا للمراجعين.

وتم استقبال الحالات من أول يوم تشغيل عبر حجز المواعيد عن طريق تطبيق موعد، بالإضافة إلى توفير اللقاحات للأطفال؛ حيث توافد عدد المواطنين للمركز الذي سيسهم في تحسين الرعاية الصحية في المنطقة.

يُذكر أن الإدارة التنفيذية للمراكز الصحية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، قد أعلنت سابقًا أنها بصدد تطوير وتحسين 5 مراكز للرعاية الصحية لتغطية نطاقات وأحياء جديدة في مكة المكرمة، بالإضافة إلى توفير كوادر مؤهلة (أطباء أخصائيين) لتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين بكفاءة عالية وفق أفضل الممارسات الصحية؛ وذلك في طور الرؤية الطموحة لتطوير المراكز بما يكفل تحسين تجربة المستفيد بما يتواءم مع مرحلة التحول في الرعاية الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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