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الكليات التقنية تطلق برامج البكالوريوس التطبيقي في تخصصات نوعية

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الكليات التقنية تطلق برامج البكالوريوس التطبيقي في تخصصات نوعية الكليات التقنية تطلق برامج البكالوريوس التطبيقي في تخصصات نوعية
الفهيد: نسعى أن تكون متوافقة مع المشاريع العملاقة التي تطلقها المملكة

الكليات التقنية تطلق برامج البكالوريوس التطبيقي في تخصصات نوعية

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج البكالوريوس التطبيقي في عدد من الكليات التقنية بتخصصات نوعية؛ وفق المعايير المعتمدة لافتتاح البرامج في الكليات التقنية.

وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أنه تم افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني بالكلية التقنية ببريدة، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الإنتاج الكيميائي بالكلية التقنية بالدمام، كما تم افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص أنظمة شبكات الحاسب الآلي وتخصص الكهرباء في الكلية التقنية بجازان، وافتتح أيضًا برنامج البكالوريوس في تخصص المحاسبة بالكلية التقنية بالحائط.

وبيّن أن المؤسسة حريصة على التوسع في برامج البكالوريوس التطبيقي لخريجيها من حملة الدبلوم في تخصصات يطلبها سوق العمل بكل منطقة من مناطق المملكة؛ حيث هناك عملية دراسة ومسح للمنطقة ودراسة الاحتياج قبل إطلاق أي برنامج أو تخصص، كما نسعى أن تكون التخصصات متوافقة مع المشاريع العملاقة التي تطلقها المملكة في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة.

يُذكر أن هناك أكثر من 250 برنامجًا وتخصصًا في المعاهد والكليات التقنية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية.المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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