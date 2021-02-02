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الداخلية: ضبط 14 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في 24 ساعة

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الداخلية: ضبط 14 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في 24 ساعة الداخلية: ضبط 14 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

10:33 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 14169 شخصا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 14043 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 126 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 595 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 196 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1514 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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