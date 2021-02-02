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لتوفير فرص عمل.. دورات تدريبية للسيدات على الخياطة بجنوب سيناء- صور

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لتوفير فرص عمل.. دورات تدريبية للسيدات على الخياطة بجنوب سيناء- صور لتوفير فرص عمل.. دورات تدريبية للسيدات على الخياطة بجنوب سيناء- صور

مصراوي Masrawy

10:31 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية "أساسيات الخياطة" بقرية الجبيل بطور سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأكدت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، أن الدورة التدريبية استهدفت تدريب 17 سيدة وفتاة على أساسيات القص والحياكة، وكيفية التعامل مع موديلات ماكينات الخياطة الحديثة، على مدار أسبوع كامل.

وقالت نائب المحافظ، إن هذه الدورة تعد نواة لإقامة المشروعات متناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للسيدات، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتعد الدورة منحة مجانية بالتعاون مع مديرية التضامن، من خلال توفير أماكن التدريب.

وأشارت إلى أنه جاري تدريب السيدات والفتيات بمقر تنمية المرأة بقرية الجبيل على يد مدربين محترفين، وتقوم مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية بنت سيناء بالتنسيق مع المتدربات لحضور الدورات التدريبية.

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