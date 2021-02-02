إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة يستقلونها على الطريق الصحراوي الغربي بمنفلوط في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى انقلاب سيارة نقل رقم "٩٦٥٨ ي أ ج" بمقطورة رقم "٦٩١٨ ي ق ج" على الطريق الصحراوي بمنفلوط، نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة، ما أسفر عن إصابة "محمود. م .ا" 30 عامًا، و"محمد.ب" 30 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.