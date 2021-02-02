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بـ"الطرق على الأبواب".. بريطانيا تبدأ حملة وطنية للكشف عن كوفيد-19

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بـ"الطرق على الأبواب".. بريطانيا تبدأ حملة وطنية للكشف عن كوفيد-19 بـ"الطرق على الأبواب".. بريطانيا تبدأ حملة وطنية للكشف عن كوفيد-19

مصراوي Masrawy

10:29 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

لندن- أ ش أ:

بدأت المملكة المتحدة حملة طبية، صباح الثلاثاء؛ للكشف عن جائحة كوفيد-19، وتستهدف حوالي 80 ألف شخص بطريقة الطرق على الأبواب، في محاولة لمنع تفشي السلالة الجديدة للفيروس، والتي جاءت من جنوب إفريقيا ويُعتقد بأنها شديدة العدوى.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لاحتواء حالات التفشي الجديدة سيتم اختبار السكان في 8 مناطق من البلاد؛ لمعرفة ما إذا كانت تظهر عليهم الأعراض أم لا، وهي عملية تُعرف باسم اختبار الطفرة.

من جانبها، أعربت وزيرة الدولة لشئون الجامعات ميشيل دونيلان عن قلقها الشديد إزاء حالات التفشي الجديدة، قائلة "إنها مقلقة، مقلقة للغاية، ونحن مازلنا في أوج مرحلة شديدة المخاطر بشأن هذا الفيروس، لكننا نرصد جميع المتغيرات الجديدة".

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مصراوي Masrawy

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