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بخلاف كورونا.. الصين تسجل حالات إصابة بإنفلونزا الطيور

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بخلاف كورونا.. الصين تسجل حالات إصابة بإنفلونزا الطيور بخلاف كورونا.. الصين تسجل حالات إصابة بإنفلونزا الطيور

مصراوي Masrawy

10:28 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

بكين- أ ش أ:

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية اليوم تسجيل حالات إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور (إتش5 إن8) في حديقة بالعاصمة الصينية بكين.

وذكرت الوزارة –في بيان- أنه تم اكتشاف أنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين طيور البجع البرية في القصر الصيفي القديم المعروف باسم (يوان مينغ يوان) في بكين، موضحة أن ثلاثة من طيور البجع أصيبت حتى الآن ونفقت.

وأضافت الوزارة أن السلطات المحلية قامت بتفعيل آلية الاستجابة للطوارئ، وتعقيم البيئة والتخلص من جميع الطيور البرية النافقة بأمان.

يشار إلى أن "إتش5 إن8" هو نوع من فيروس إنفلونزا إيه (معروف باسم فيروس إنفلونزا الطيور). وبالرغم أن الفيروس يمثل مخاطر منخفضة على البشر، إلا أنه شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن.

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