بتكلفة 20 مليار جنيه.. وزير النقل: انتهاء إنشاء وتطوير ميناء السخنة خلال عامين

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعمال إنشاء تطوير ميناء العين السخنة تزامنا مع البدء في إنشاء القطار السريع العين السخنة- العلمين الجديدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال أعمال إنشاء وتطوير ميناء العين السخنة الذي تبلغ مساحته 23 كيلومتر مربع، ويعتبر من أهم الموانئ في حوض البحر الأحمر وشرق إفريقيا، تزامناً مع البدء في تنفيذ القطار الكهربائي السريع " العين السخنة- الإسكندرية- العلمين الجديدة".

أكد الوزير خلال جولته على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الإنشاء والتطوير التي تبلغ تكلفتها 20 مليار جنيه خلال عامين تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة/ الإسكندرية/ العلمين الجديدة )، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بحيث يكون المشروع متكاملاً، خاصة وأن منظومة القطار الكهربائي السريع تشمل نقل البضائع من ميناء السخنة إلى جانب نقل الركاب إلى أنحاء الجمهورية، وفقاً لمسار القطار.

وأضاف الوزير أن هذه الجولة تجسد التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات القومية خاصة مع الأهمية الكبرى لتعظيم وتطوير كافة الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط لزيادة الناتج القومي ورفع تصنيف الموانئ المصرية ضمن الموانئ على المستوى العالمى.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن هذا التعاون هو بداية جديدة لمشروع ضخم في ميناء العين السخنة وبجهد مشترك مع وزارة النقل وبتنفيذ بأيادٍ مصرية وطنية، وذلك لتحقيق أعلى معدلات للتنمية وتحويل ميناء العين السخنة إلى مركز لوجيستي إقليمي وإفريقي لخدمة حركة التجارة العالمية.​