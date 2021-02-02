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6568 مستفيداً من خدمات مركز القلب في الجوف

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6568 مستفيداً من خدمات مركز القلب في الجوف 6568 مستفيداً من خدمات مركز القلب في الجوف
خلال عام 2020.. أجرى 1096 إجراءً طبياً

6568 مستفيداً من خدمات مركز القلب في الجوف

قدّم مركز القلب في الجوف خدماته لعدد 6568 مريضاً، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة الجوف" أن المركز قـام بعمل 1096 إجراءً طبياً، منها: عمليات قلب مفتوح وقسطرة استكشافية، وقسطرة علاجية وتركيب دعامات وقياس لضغط الشرايين، وتخطيط للقلب، وتصوير للقلب عن طريق الصدى "الإيكو" للكبار، وتصوير للقلب عن طريق الصدى "الإيكو" للأطفال، فيما بلغ عدد المنومين خلال الفترة نفسها 395 حالة في قسم التنويم، وعدد المنومين في العناية القلبية 717 مريضاً، كما راجع العيادات الخارجية 4360 مراجعاً.

وأضافت "صحة الجوف" أنه جرى أخيراً دعم المركز بعدد من الاستشاريين الأكفاء في تخصصات مختلفة في القلب للعمل في المركز؛ وذلك ضمن جهودها المتواصلة لرفع مستوى أداء المركز والتوسع في الإجراءات والتدخلات الطبية.مركز القلب الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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