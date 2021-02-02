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الشرقية.. لقاء بين مدير قطاع المياه والعملاء لبحث مطالبهم

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لضمان جودة الخدمات المقدمة ومعالجة أي مشكلات أو ملاحظات

الشرقية.. لقاء بين مدير قطاع المياه والعملاء لبحث مطالبهم

يستقبل رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، عملاء الشركة اليوم الثلاثاء، من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة الثالثة عصرًا بمقر الإدارة العامة بمدينة الدمام بحي الناصرية، كعادة أسبوعية؛ للاستماع لملاحظات العملاء ومتطلباتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المهندس الشراري أن الإصغاء للعملاء ومقترحاتهم ومتطلباتهم، يُعد حقًّا لا يمكن التغاضي عنه، ومساعدتهم في تخطي أي عقبات يمكن أن تواجههم في الحصول على الخدمات المختلفة التي تقدّمها الشركة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية؛ مبينًا أهمية وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

شركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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