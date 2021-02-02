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مشكلة حول خلاف تجاري يخص مالك العقار وخلاف بين دبلوماسيين وإداريين

تَسَبّب خلاف داخلي بين أربعة من العاملين في السفارة الكويتية في كوبا (دبلوماسيين وإداريين)، في استدعاء وزارة الخارجية سفيرها في كوبا محمد فاضل خلف، للتحقيق معه.

وأكدت مصادر كويتية لصحيفة "القبس"، "أن السفير سيصل إلى البلاد في أقرب رحلة؛ نظرًا للظروف الحالية في ظل جائحة كورونا، وسيتم التحقيق في تفاصيل الواقعة".

وأضافت: "القضية تتعلق بمشكلة قديمة حول خلاف تجاري يخص مالك العقار".

وأشارت المصادر، في وقت سابق، إلى "إحالة وزارة الخارجية طاقم السفارة بأكمله إلى التحقيق؛ بمن فيهم السفير، بشأن هذه المشكلة، وتم على إثر التحقيق نقلُ بعض العاملين في السفارة إلى ديوان عام الوزارة".

ويأتي استدعاء السفير عقب يومين من انتشار مقطع فيديو أظهر اقتحام الشرطة في كوبا لمنزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين هناك. السفارة الكويتية كوبا