أخبار عاجلة

الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور) -
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
معتمرون: التدابير الاحترازية في الحرم تعكس اهتمام المملكة بسلامة القاصدين والزوّار -
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر -
رئيس الوزراء اليمني: ملتزمون بمسار السلام ومليشيا الحوثي لن ترضخ له دون ضغط دولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كشف الواقعة.. الخارجية الكويتية تستدعي سفيرها في "كوبا" للتحقيق

Print
فيديو كشف الواقعة.. الخارجية الكويتية تستدعي سفيرها في "كوبا" للتحقيق كشف الواقعة.. الخارجية الكويتية تستدعي سفيرها في "كوبا" للتحقيق
مشكلة حول خلاف تجاري يخص مالك العقار وخلاف بين دبلوماسيين وإداريين

فيديو كشف الواقعة.. الخارجية الكويتية تستدعي سفيرها في

تَسَبّب خلاف داخلي بين أربعة من العاملين في السفارة الكويتية في كوبا (دبلوماسيين وإداريين)، في استدعاء وزارة الخارجية سفيرها في كوبا محمد فاضل خلف، للتحقيق معه.

وأكدت مصادر كويتية لصحيفة "القبس"، "أن السفير سيصل إلى البلاد في أقرب رحلة؛ نظرًا للظروف الحالية في ظل جائحة كورونا، وسيتم التحقيق في تفاصيل الواقعة".

وأضافت: "القضية تتعلق بمشكلة قديمة حول خلاف تجاري يخص مالك العقار".

وأشارت المصادر، في وقت سابق، إلى "إحالة وزارة الخارجية طاقم السفارة بأكمله إلى التحقيق؛ بمن فيهم السفير، بشأن هذه المشكلة، وتم على إثر التحقيق نقلُ بعض العاملين في السفارة إلى ديوان عام الوزارة".

ويأتي استدعاء السفير عقب يومين من انتشار مقطع أظهر اقتحام الشرطة في كوبا لمنزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين هناك. السفارة الكويتية كوبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو: اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل

بالفيديو: اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل

بالفيديو: اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل

بالفيديو: اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل

قطع للطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في لبنان .. بالفيديو

قطع للطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في لبنان .. بالفيديو

رئيس وحدة الفهرسة بمكتبة الإسكندرية يكشف قصة تتلمذ إبقراط على يد مصريين (فيديو)

رئيس وحدة الفهرسة بمكتبة الإسكندرية يكشف قصة تتلمذ إبقراط على يد مصريين (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية