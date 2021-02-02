اليابان تُمدد "طوارئ كورونا" لشهر آخر

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طوكيو- (د ب أ):

يُتوقعمن أن تمدد اليابان حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في طوكيو وبعض المناطق الأخرى حتى مارس، حيث تسعى البلاد جاهدة للحد من عودة نفشي عدوى فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا للصحفيين: "عدد المصابين في انخفاض. لكننا بحاجة إلى توخي الحذر لفترة معينة من الوقت".

وسجلت وزارة الصحة 1783 إصابة جديدة، بما في ذلك 393 إصابة في طوكيو، أمس الاثنين، بانخفاض حاد مقارنة بـ7844 حالة تم تسجيلها في 8 يناير، عندما نفذت حكومة سوجا حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات الثلاث المجاورة لها - تشيبا وكاناجاوا وسايتاما - حتى 7 فبراير.

وتم توسيع الإجراء ليشمل 11 مقاطعة، من بينها كيوتو وأوساكا، بعد ذلك بستة أيام.

وطلبت الحكومة من السكان في الـ 11 مقاطعة الامتناع عن الخروج غير الضروري وأن تغلق الحانات والمطاعم بحلول الساعة الثامنة مساء (11:00 بتوقيت جرينتش).

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه من المحتمل رفع حالة الطوارئ في مقاطعة توتشيجي، بينما من المتوقع أن تظل 10 مقاطعات أخرى قيد هذه التدابير حتى 7 مارس.

وفي طوكيو، يرتدي الجميع تقريبا الكمامة في الأماكن العامة. ولا تزال قطارات الركاب مزدحمة على الرغم من حث الحكومة المزيد من الناس على العمل من المنزل.

ولن تبدأ اليابان في طرح لقاحات كورونا حتى أواخر فبراير.