أخبار عاجلة

أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
معتمرون: التدابير الاحترازية في الحرم تعكس اهتمام المملكة بسلامة القاصدين والزوّار -
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر -
رئيس الوزراء اليمني: ملتزمون بمسار السلام ومليشيا الحوثي لن ترضخ له دون ضغط دولي -
​لتجنب الصعق وفصل "التيار" نهائيًا.. تعرف على المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصين تدعو إدارة بايدن إلى النركيز على التعاون وإدارة الخلافات

Print
الصين تدعو إدارة بايدن إلى النركيز على التعاون وإدارة الخلافات الصين تدعو إدارة بايدن إلى النركيز على التعاون وإدارة الخلافات

مصراوي Masrawy

10:11 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

بكين- (د ب أ):

دعا الدبلوماسي الصيني الكبير يانج جيه تشي، الثلاثاء، إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى التركيز على التعاون وإدارة الخلافات حول العلاقات الثنائية بطريقة تعيد العلاقات إلى مسارها السابق للتنمية المستمرة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يانج، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، القول خلال محادثة افتراضية مع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية-الصينية، إن العلاقات الثنائية الآن "تمر بلحظة حاسمة وتواجه فرصا جديدة وتحديات جديدة".

وأضاف أن هناك مهمة لكل من الصين والولايات المتحدة تتمثل في إعادة العلاقات إلى مسار تنموي وبناء، وإقامة نموذج للتفاعل بين الدولتين الكبيرتين يركز على التعايش السلمي والتعاون الذي يعود بالفائدة على الجانبين.

وأوضح أن الصين تأمل في أن تستجيب الإدارة الأمريكية الجديدة لرغبة شعبي البلدين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية