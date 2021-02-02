حريق كبير يأتي على موقع لإنتاج "الشاورما" بالقرب من برلين

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شونفيلد (ألمانيا)- (د ب أ):

أتى حريق على موقع لإنتاج "الدونر" (الشاورما) بالقرب من العاصمة الألمانية برلين مقام على مساحة نحو 1200 متر مربع.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء، الثلاثاء، إنه عندما وصلت قوات الإطفاء إلى الموقع مساء أمس الاثنين، كان الحريق قد أتى على صالة الإنتاج في منطقة شونفيلد-جروتسيتن بأكملها.

وأوصت السلطات السكان بإبقاء أبواب ونوافذ منازلهم مغلقة بسبب التصاعد الكثيف للدخان.

وبحسب البيانات الأولية، لم يسفر الحريق عن إصابات.

وتواجدت خدمات الطوارئ في الموقع بأكثر من 20 سيارة إطفاء وسيارة إسعاف، وتمكنت من إطفاء الحريق ليلا.

ولم يتضح بعد سبب الحريق. ولم يتمكن المحققون بعد من دخول موقع الحريق.