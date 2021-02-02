مصرع شخص وإصابة نجله فى تصادم سيارة نقل و"تروسيكل" بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب نجله، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع مركبة "تروسيكل" على الطريق الزراعي أمام قرية فزارة بالقوصية في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى تصادم سيارة ربع نقل رقم "4792 ي ر أ" مع "تروسيكل" بدون لوحات معدنية على الطريق الزراعي بالقوصية، ما أسفر عن وفاة "صلاح.ف.ع"، وإصابة "فارس.ص.ف"؛ جرى التحفظ على السيارة فيما لاذ السائق بالفرار.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى القوصية المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.