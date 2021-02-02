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مصرع مُسن سقط من أعلى نخلة في سوهاج

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مصرع مُسن سقط من أعلى نخلة في سوهاج مصرع مُسن سقط من أعلى نخلة في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:13 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي مُسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي إثر سقوطه من أعلى نخلة خلال تقليمها، بقرية عنيبس في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول "فاروق. م" 66 عامًا عامل ويقيم بناحية عنيبس دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد نجله "السيد" 35 عامًا عامل أنه أثناء تسلق والده نخلة لتقليمها، واختل توازنه وسقط أرضًا ما أدى لوفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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