إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية المطيعة بمدينة أسيوط، إثر تجدد خلافات قديمة.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، عن نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية المطيعة.

انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين إصابة "محروس.م.ح" 63 عامًا، و" محمود.م.ح" 33 عامًا، و"سيد.ر.م"10 أعوام، و "شيماء.ف.م" 26 عامًا.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.