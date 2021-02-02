أخبار عاجلة

أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة -
تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف -
هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
معتمرون: التدابير الاحترازية في الحرم تعكس اهتمام المملكة بسلامة القاصدين والزوّار -
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر -
رئيس الوزراء اليمني: ملتزمون بمسار السلام ومليشيا الحوثي لن ترضخ له دون ضغط دولي -
​لتجنب الصعق وفصل "التيار" نهائيًا.. تعرف على المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شاب ووالدته وإصابة الأب في انهيار سقف غرفة بالقليوبية

Print
مصرع شاب ووالدته وإصابة الأب في انهيار سقف غرفة بالقليوبية مصرع شاب ووالدته وإصابة الأب في انهيار سقف غرفة بالقليوبية

مصراوي Masrawy

09:51 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهدت منطقة الخرس التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، انهيار سقف غرفة بمنزل مكون من طابق واحد، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، جرى نقله لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ بالواقعة.

انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، وبالفحص تبين أن العقار المنهار مكون من طابق واحد، وأسفر الانهيار عن مصرع الأم 62 عامًا، والابن 28 عامًا، وإصابة الزوج 71 عامًا.

وقال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، إنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الأيلة للسقوط لبحث موقف العقار بالكامل، موضحًا أن العقار قديم ومبني بالطوب ، معروش بالخشب، وأنه فجر اليوم انهار سقف الغرفة التي كان يتواجد بها الأب والأم والأب.

وأوضح رئيس المدينة، أن المنزل لم ينهار منه شيئ سوى غرفة واحدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية