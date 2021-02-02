مصرع شاب ووالدته وإصابة الأب في انهيار سقف غرفة بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهدت منطقة الخرس التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، انهيار سقف غرفة بمنزل مكون من طابق واحد، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، جرى نقله لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ بالواقعة.

انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، وبالفحص تبين أن العقار المنهار مكون من طابق واحد، وأسفر الانهيار عن مصرع الأم 62 عامًا، والابن 28 عامًا، وإصابة الزوج 71 عامًا.

وقال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، إنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الأيلة للسقوط لبحث موقف العقار بالكامل، موضحًا أن العقار قديم ومبني بالطوب اللبن، معروش بالخشب، وأنه فجر اليوم انهار سقف الغرفة التي كان يتواجد بها الأب والأم والأب.

وأوضح رئيس المدينة، أن المنزل لم ينهار منه شيئ سوى غرفة واحدة.