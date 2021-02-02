إصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نصف نقل على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية العقال القبلي بالبداري في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى تصادم سيارة ملاكى رقم "6574 هـ ق ب" وأخرى نصف نقل رقم "7321 ي س أ" على الطريق الزراعي بالبداري، ما أسفر عن إصابة "فتحي.ا.س"، و"عامر.خ.ع".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.