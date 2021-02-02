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تحديث في "خرائط جوجل" لا يشغلك أبدًا عن الطريق

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تحديث في "خرائط جوجل" لا يشغلك أبدًا عن الطريق تحديث في "خرائط جوجل" لا يشغلك أبدًا عن الطريق

تحديث في

طرح تطبيق "خرائط جوجل" تحديثًا لا يمكنه أن يشغلك أبدًا عن الطريق أمامك، ويتيح لك التصفح عبر الإنترنت وأنت في طريقك إلى مشوارك.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تحديث "جوجل مابس"، يتيح وضع "تقسيم الشاشة" للتجول الافتراضي، دون أن يشغلك هذا عن تصفح هاتفك أو جهازك.

ووفق هذا التحديث؛ يمكن لخرائط جوجل تقسيم الشاشة ما بين التجول الافتراضي والخريطة؛ فيما يمكن أن تعرض لك الخريطة الصور المتاحة حول الموقع المستهدف أو الصور البانورامية والمظللين باللون الأزرق.

ويمكن لتلك الميزة أن تعمل تلقائيًّا، بعد إسقاط دبوس والذهاب إلى خاصية "التجول الافتراضي"، ولا يتعين على المستخدم القيام بأي شيء خاص، وتكون الشاشة المنقسمة في "خرائط جوجل" متاحة بالاتجاهين الرأسي والأفقي.

وهناك أيضًا يوجد زر لتوسعة الشاشة، وملء الشاشة إذا أعجبك المظهر القديم ولا تريد خاصية تقسيم الشاشة.تطبيق خرائط جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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