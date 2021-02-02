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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 103.4 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 103.4 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 103.4 مليون

مصراوي Masrawy

08:52 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 103.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 103 ملايين و 409 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 3ر57 مليونا، فيما يقترب إجمالي الوفيات من المليونين و 238 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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