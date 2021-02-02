"الماطرة 10" تدق الأبواب.. "الحصيني" راسماً خريطتها: هذه حدّتها وتلك مناطقها

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توقع بدايتها غداً مع فرصة جريان أودية عدة.. "حبات بَرَد وغبار ورياح نشطة"

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ غداً، حالة ممطرة هي الحالة العاشرة لموسم أمطار 1442هـ، يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية.

وأضاف: "نطاق التأثير مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح نشطة مع غبار، يرافق ذلك ارتفاعٌ في الحرارة ثم انخفاضٌ وفرصة جريان أودية على أجزاءٍ من مناطق تبوك بالدرجة الأولى، والشمالية والجوف وحائل والقصيم بالدرجة الثانية، والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير ثالثاً.

وتابع: "مناطق: الرياض والشرقية والصمان متوقع أن تكون الأمطار -إن شاء الله- معظمها خفيفة لمتوسطة، قد تكون شبه غزيرة على المحافظات الشمالية والغربية وقد تؤدي إلى جريان خفيف للأودية، وبداية الحالة الممطرة يوم الأربعاء 1442/6/21هـ".حالة الطقس الأرصاد