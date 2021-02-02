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الصين: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا بينها 12 حالة بعدوى محلية

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الصين: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا بينها 12 حالة بعدوى محلية الصين: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا بينها 12 حالة بعدوى محلية

مصراوي Masrawy

07:54 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

بكين - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أية حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 30 إصابة جديدة بينها 8 حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ و4 حالات في جيلين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89594 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.
وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 18 تم تسجيلها بواقع 7 في شنجهاي و3 في جيانغسو و2 في كل من لياونينغ وقوانغدونغ وحالة واحدة في كل من بكين وشانشي وسيتشوان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4735 حالة غادر منها 4426 حالة المستشفيات بعد شفائها.
وأضافت اللجنة أن 62 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 83376 شخصا، وأن 37319 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض بينها 8 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 872 حالة منها 287 وافدة من الخارج.
وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10486 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 182 وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 912 إصابة مؤكدة بما في ذلك 8 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9474 مريضا في هونج كونج، 46 مريضا في ماكاو، و830 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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